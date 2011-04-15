"Аэроэкспресс" меняет расписание на Домодедовском направлении

"Аэроэкспресс" вносит изменения в график движения поездов на Домодедовском направлении в период с 30 ноября по 4 декабря в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.



В ночь с 30 ноября на 1 декабря, с 1 на 2, со 2 на 3 и с 3 на 4 декабря изменится время отправления поездов с Павелецкого вокзала. В указанные даты аэроэкспрессы отправлением в 00:00 и 05:30 проследуют с отклонением от графика.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность "Аэроэкспресса" направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.



Пассажирами "Аэроэкспресса" в 2017 году стали 11.7 млн человек. Выручка компании по итогам 2017 года составила 6.1 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 39% (РСБУ).



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в январе-августе 2018 года снизился на 3.3% до 20.2 млн с 20.9 млн за аналогичный период 2017 года.





"AK&M" от 21.11.2018