Ингосстрах выплатил свою долю возмещения за ущерб от ураганов "Ирма" и "Мария"

Ингосстрах выплатил около $1.2 млн в рамках договоров перестрахования в связи с ущербом, нанесённым в августе и сентябре 2017 года атлантическими ураганами, которые затронули США и страны Карибского бассейна. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В качестве участника международных договоров перестрахования и ретроцессии Ингосстрах был вовлечён в убытки, вызванные двумя наиболее сильными и разрушительными тропическими циклонами 5-й категории – ураганами "Ирма и "Мария". Общий размер убытка по доле Ингосстраха составляет чуть менее $1.5 млн.



Общерыночный урон от урагана "Ирма" оценивается в $19 млрд только в Карибском бассейне. Оценка ущерба от урагана "Мария" составляет порядка $40 млрд в странах Карибского бассейна.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.











"AK&M" от 21.11.2018