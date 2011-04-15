СКР возбудил дело по факту смертельного травмирования мужчины на ВПП "Шереметьево". Об этом говорится в сообщении комитета.



Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту нарушения требований транспортной безопасности при организации полётов, повлекшего смерть 25-летнего мужчины, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263.1 УК РФ.



По версии следствия, 25-летний мужчина 20 ноября 2018 года прибыл рейсом Мадрид-Москва в Москву в аэропорт "Шереметьево". После прохождения процедуры регистрации на рейс сообщением Москва - Ереван мужчина централизовано с другими пассажирами проследовал на посадку в самолёт. В последующем, при неустановленных в настоящее время следствием обстоятельствах, молодой человек при осуществлении посадки в перронный автобус проследовал в неизвестном направлении на территорию взлётно-посадочных полос аэропорта. После чего 20 ноября 2018 года в 20:10 MSK мужчина вышел на взлётно-посадочную полосу N 2 в районе рулёжной дорожки "Альфа" аэропорта "Шереметьево", где был смертельно травмирован осуществлявшим разгон по указанной полосе воздушным судном Boeing-737.



В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.



Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток аэропорта "Шереметьево" за 10 месяцев 2018 года вырос на 13.8% до 38.408 млн по сравнению с годом ранее. За этот период было обеспечено выполнение 294.19 тыс. взлетно-посадочных операций (ВПО), что на 15% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Пассажиропоток на международных воздушных линиях (МВЛ) вырос на 11.6% и составил 20.985 млн, на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) рост составил 16% - 17.423 млн.



Количество обслуженных пассажиров в октябре 2018 года выросло на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4.066 млн человек. Пассажиропоток на МВЛ вырос на 11.4% и составил 2.2 млн, на ВВЛ пассажиропоток увеличился на 16.8% до 1.867 млн пассажиров. Количество ВПО в октябре выросло на 16% до 32.306 тыс.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" и его ДЗО по МСФО в 2017 году выросла на 19.66% до 13.382 млрд руб. с 11.183 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 24.95% до 45.218 млрд руб. с 36.188 млрд руб., операционная прибыль - на 43.26% до 17.378 млрд руб. с 12.13 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.22% до 15.26 млрд руб. с 14.503 млрд руб.



Чистая прибыль аэропорта Шереметьево" в первом полугодии 2018 года снизилась на 16.4% до 4.423 млрд руб. с 5.291 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 6% до 13.941 млрд руб. с 13.151 млрд руб., валовая прибыль - на 7.4% до 9.12 млрд руб. с 8.49 млрд руб., себестоимость продаж - на 3.4% до 4.821 млрд руб. с 4.661 млрд руб.



"AK&M" от 21.11.2018