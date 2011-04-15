Набережные Москвы-реки на ЗИЛе обустроят по новым правилам

Новые правила планируется применить при реконструкции набережных Москвы-реки на территории бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ), сообщил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройокмплекса.



"По предыдущим градостроительным проектам на набережных вдоль рек и каналов основное место отводилось дорогам. Здесь же мы планируем оставить максимально большую пешеходную зону, организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок", - сказал А.Бочкарев.



Он пояснил, что работы планируется начать в 2019 году. Кроме благоустройства набережных, планируется возвести мост через старое русло Москвы-реки с дорогами в южной части ЗИЛа, обустроить пешеходные переходы, отстойно-разворотную площадку, построить здание конечной станции общественного транспорта и западный выходтранспортно-пересадочного узла (ТПУ) "ЗИЛ" на Московском центральном кольце (МЦК).



В ходе работ построят и реконструируют 5.9 км дорог, в том числе мост через затон Новинки длиной 680 м и подземный пешеходный переход.



Кроме того, предстоит благоустроить 32 га территории, включая озеленение набережной в рамках концепции развития территорий.



Уже завершено строительство участков улично-дорожной сети для ТПУ "ЗИЛ", открыто движение по улице Братьев Рябушинских, по автодорожному путепроводу через МЦК и участку улично-дорожной сети от улицы Тюфелева роща до станции метро "Технопарк".



Сейчас строится около 20 км дорог, в том числе два подземных перехода и пешеходный переход с траволаторами.



"AK&M" от 21.11.2018