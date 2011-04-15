На Калужском шоссе реконструируют мебельную фабрику "Домотека"

Власти выдали разрешение на реконструкцию после пожара мебельной фабрики "Домотека" в Новой Москве, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, говорится в материалах Стройкомплекса.



Трёхэтажное здание находится на 44-м километре Калужского шоссе, владение 7 в селе Красная Пахра поселения Краснопахорское (Троицкий округ).



"Здесь оборудуют производственные, складские, офисные и подсобные помещения. Также появится цех стульев площадью свыше 700 кв. м", - сказал О.Антосенко.



Каждую зону разделят функционально. Погрузка и разгрузка будут проходить на первом этаже, в соседних от производства помещениях. Для поднятия и спуска товаров с антресолей установят грузовой подъемник.



После восстановительных работ площадь фабрики превысит 12.8 тыс. кв. метров. Появится открытая автостоянка на 33 машины.



Работы проведут за счёт инвестора. Строительство планируется завершить в начале 2021 года, а цех стульев введут в 2019 году.



"Мосгосстройнадзор по поручению мэра Сергея Собянина уделяет особое внимание качеству строительства на объектах Новой Москвы. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок мебельной фабрики. К ним привлекаются специалисты Центра экспертиз, которые проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования", - отметил О.Антосенко.



"AK&M" от 21.11.2018