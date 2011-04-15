Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/11/2018
15:07

Предприятия ЛУКОЙЛа получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период

Все предприятия Группы "ЛУКОЙЛ" получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов. Об этом говорится в сообщении компании.

Помимо энергообъектов компании, поставляющих электро- и тепловую энергию бытовым потребителям в южных регионах России, паспорта также получили объекты, обеспечивающие собственные нужды компании по добыче, транспортировке и переработке углеводородов.

Техническая комиссия в составе представителей Минэнерго России, Ростехнадзора, МЧС России, а также администрации регионов, провела проверки и подтвердила готовность компании к работе в условиях зимнего максимума нагрузок.

Для подготовки к зиме проведены капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования, гидравлические испытания магистральных тепловых сетей. Проведены обучение и аттестация персонала. Всего по предприятиям электроэнергетики в рамках подготовки к зиме проведено около 1.5 тыс. мероприятий.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 37.5% до 276.4 млрд руб. Выручка от реализации увеличилась на 32.1% до 3686.8 млрд руб., показатель EBITDA - на 33.1% до 514.7 млрд руб.

"AK&M" от 21.11.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100