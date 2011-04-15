Предприятия ЛУКОЙЛа получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период

Все предприятия Группы "ЛУКОЙЛ" получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов. Об этом говорится в сообщении компании.



Помимо энергообъектов компании, поставляющих электро- и тепловую энергию бытовым потребителям в южных регионах России, паспорта также получили объекты, обеспечивающие собственные нужды компании по добыче, транспортировке и переработке углеводородов.



Техническая комиссия в составе представителей Минэнерго России, Ростехнадзора, МЧС России, а также администрации регионов, провела проверки и подтвердила готовность компании к работе в условиях зимнего максимума нагрузок.



Для подготовки к зиме проведены капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования, гидравлические испытания магистральных тепловых сетей. Проведены обучение и аттестация персонала. Всего по предприятиям электроэнергетики в рамках подготовки к зиме проведено около 1.5 тыс. мероприятий.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 37.5% до 276.4 млрд руб. Выручка от реализации увеличилась на 32.1% до 3686.8 млрд руб., показатель EBITDA - на 33.1% до 514.7 млрд руб.



"AK&M" от 21.11.2018