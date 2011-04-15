Инфляция за неделю, с 13 по 19 ноября, составила 0.1%. Об этом сообщил Росстат.



За прошедший период цены на пшено выросли на 1.7%, сахар-песок - на 1.2%, мясо кур - на 0.7%, соль - на 0.5%, муку - на 0.4%, говядину, масло сливочное, сыры, молоко пастеризованное, хлеб, крупу гречневую и рис - на 0.3%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.6%, при этом огурцы стали дороже на 8.1%, помидоры - на 5.3%, лук - на 2.8%. В то же время цены на яблоки снизились на 0.4%.



Инфляция с начала ноября составила 0.4%, с начала года - 3.3%.



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