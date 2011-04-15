ЦБ объявил учётную цену золота на 22 ноября - 2595.24 руб./г против 2579.12 руб./г на 21 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 22 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2595.24 руб./грамм
Серебро: - 30.62 руб./грамм
Платина: - 1791.65 руб./грамм
Палладий: - 2446.82 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
15.11 16.11 17.11 20.11 21.11
Золото 2626.57 2592.80 2579.59 2596.63 2579.12
Серебро 30.65 29.92 29.98 30.32 30.28
Платина 1821.98 1784.08 1784.37 1791.14 1790.26
Палладий 2415.72 2422.32 2467.57 2508.45 2429.19