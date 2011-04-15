На одной из улиц Новой Москвы с 10 декабря изменится схема движения. Об этом сообщил ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Так, вблизи дома 5 в селе Красная Пахра в поселении Краснопахорское станет односторонней. Решение было принято на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ТиНАО города Москвы.



На данной улице расположена школа N 2075, в которую дети регулярно ходят по этой дороге. Кроме того, здесь часто возникали проблемы из-за того, что водители не могли разъехаться, так как дорога узкая. Изменение схемы позволит сделать движение более безопасным: решится проблема встречного разъезда, а дети смогут более комфортно перейти дорогу к школе.



"AK&M" от 21.11.2018