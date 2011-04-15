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21/11/2018
18:59

Рост экономики в этом году будет 1.5-2%, Э.Набиуллина

Рост экономики в этом году будет 1.5-2%. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы, говорится в материалах ЦБ.

"Сейчас экономика растёт темпами, по нашей оценке, близкими к потенциальным. По нашим оценкам, в этом году рост будет 1.5-2%. Этими темпами роста, разумеется, такая страна, как наша, не может быть удовлетворена", - сказала она.

Э.Набиуллина также отметила, что Центральный Банк разработал меры по развитию финансового рынка, которые будут представлены в Основных направлениях развития финансового рынка на следующие три года. "Мы полагаем, что с учётом всех этих мер рост ВВП может ускориться до 3% в 2021 году", - сказала председатель ЦБ.

"AK&M" от 21.11.2018
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