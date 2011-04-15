Кредитные ставки в среднем остаются на комфортном уровне для заёмщиков, Э.Набиуллина

Кредитные ставки в среднем остаются на комфортном уровне для заёмщиков. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы, говорится в материалах ЦБ.



По её словам, в последние месяцы ставки немного выросли, в том числе отреагировав на повышение ключевой ставки. При этом рост кредитования продолжается, то есть ставки в среднем остаются на комфортном уровне для заемщиков. А произошедшее повышение ставок по депозитам сделало их вновь привлекательными для населения, после снижения в августе и сентябре депозиты опять начали расти - в октябре выросли на 0.6 процентного пункта. Можно сказать, что сейчас ситуация достаточно сбалансированная относительно, с одной стороны, интересов заемщиков, с другой стороны - вкладчиков банков, сказала она.



Как заявила председатель ЦБ РФ, "за десять месяцев этого года кредитование предприятий выросло на 5.9%, более чем вдвое превысив показатель 10 месяцев прошлого года. Сохраняются высокие темпы прироста кредитования физических лиц (+18.7% против 9.8% за январь-октябрь 2017 года). Ипотека за 10 месяцев выросла на 17.4% (напомню, за аналогичный период прошлого года - менее чем на 10%)".



"Я неслучайно обратила ваше внимание на динамику кредитования, поскольку по-прежнему мы часто слышим призыв снижать ставку, опасения по поводу того, как наша политика скажется на кредитовании, не слишком ли она жесткая. И текущая динамика, и наш опыт на протяжении тех четырех лет, что мы живем в режиме инфляционного таргетирования, или инфляционного целеполагания, показывают, что ставки устойчиво снижаются именно вслед за снижением инфляции. И ровно то же самое показывает опыт других стран - и это далеко не единичные примеры", - сказала Э.Набиуллина.



"AK&M" от 21.11.2018