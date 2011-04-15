Экономика РФ сохраняет зависимость от цены на нефть, Э.Набиуллина

Экономика РФ сохраняет зависимость от цены на нефть. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы, говорится в материалах ЦБ.



"Наша экономика всё ещё сохраняет зависимость от цены на нефть. Важнейшим инструментом стабилизации здесь, конечно же, выступает плавающий валютный курс. Плавающий курс даёт возможность финансовой системе и экономике адаптироваться и нормально функционировать при разных уровнях нефтяных цен. Однако мы знаем по опыту, что риски создаются не только изменением цен самих по себе, но и тем, что когда это происходит резко, то это вызывает волатильность на финансовых рынках в целом", сказала она.



Председатель отметила, что "это требует от нас быть начеку и быть консервативными в своих прогнозах, что мы считаем оправданным. Ещё недавно наш базовый сценарий некоторые называли слишком консервативным. Но те высокие уровни цен, которые мы наблюдали в середине этого года, действительно продержались пока всего несколько месяцев. А за последние недели цена нефти резко снизилась, в какой-то момент приблизившись к минимумам 2018 года. Вместе с тем я хочу отметить, что хотя нефть - всё ещё существенный фактор риска, за которым мы пристально следим, но всё же - и наши расчёты это показывают - сейчас российская экономика стала гораздо менее чувствительной к колебаниям нефтяной конъюнктуры. И прежде всего - благодаря бюджетному правилу".



"AK&M" от 21.11.2018