Годовая инфляция ускорится до 5-5.5% в 2019 году, Э.Набиуллина

Годовая инфляция ускорится до 5-5.5% в 2019 году. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы, говорится в материалах ЦБ.



Она назвала прогнозные сценарии основных направлений денежно-кредитной политики.



"Мы рассматриваем три сценария: базовый - который предполагает снижение цены нефти до $55/барр. в 2020 году.; сценарий с неизменными ценами на нефть - в среднем на уровне $75/барр. Здесь хотела бы отметить, что мы в Основных направлениях его назвали сценарием с неизменными ценами, но в связи с последней динамикой его можно назвать сценарием с высокими ценами; и рисковый сценарий", говорит Э.Набиуллина.



По её словам, в базовом сценарии Банк России ожидает, что годовая инфляция ускорится до 5-5.5% в 2019 году и в 2020 году вернется к нашей цели вблизи 4%.



Причины ускорения инфляции - это накопленное ослабление рубля и повышение НДС. "Наша оценка вклада повышения НДС в годовую инфляцию - 1 п.п., но мы понимаем при этом, что интервал оценок весьма широк и будет зависеть от конкретной ситуации; мы оцениваем его от 0.6 до 1.5%", - сказала председатель ЦБ РФ.



"Рост ВВП, по нашей оценке, в следующем году может замедлиться до 1.2-1.7% в результате наложения эффектов и от снижения цен на нефть, и от повышения НДС. Но последнее, мы считаем, окажет краткосрочное сдерживающее влияние и во втором полугодии будет компенсировано увеличением инвестиционного спроса со стороны госсектора. В последующем рост ВВП ускорится, вы можете видеть наши прогнозные цифры", добавила она.



"В сценарии с ценами на нефть на уровне $75/барр. - этот сценарий незначительно отличается от базового сценария и в части прогнозов инфляции, и роста ВВП, что прежде всего объясняется бюджетным правилом, которое сглаживает влияние на экономику конъюнктуры на рынке нефти. И здесь траектория инфляции близка к базовому сценарию, хотя темпы роста ВВП будут несколько выше в 2019 году, при ценах на нефть $75/барр. будет 1.5-2%", сказала она.



В процессе подготовки Основных направлений Банк России также рассчитал рисковый сценарий. В него заложен значительный отток капитала в 2019 году вследствие возможного усиления санкций и/или оттока капитала с развивающихся рынков. Также этот рисковый сценарий мы просчитали при падении цены на нефть до $35/барр. "Это не означает, что мы считаем этот сценарий вероятным, но мы должны понимать, как будет развиваться ситуация в негативном случае, как мы должны на эту ситуацию реагировать. И, по нашей оценке, в этом сценарии вероятна рецессия в 2019 году, но уже в 2020 году, по нашим оценкам, экономика опять перейдет к росту, и в 2021 году темпы роста уже будут сопоставимы с уровнем базового сценария. Возможен и кратковременный всплеск инфляции до двузначных значений, необходимость ужесточения денежно-кредитной политики, но тоже это будет краткосрочный эффект, и у нас есть инструменты для того, чтобы с этим справиться", сказала Э.Набиуллина.



"AK&M" от 21.11.2018