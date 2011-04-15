ГД приняла закон о федеральном бюджете на 2019-2021 годы, говорится в материалах Думы.



В соответствии с документом, доходы в 2019 году составят 19.969 трлн руб., в 2020 году - 20.218 трлн руб. и в 2021 году - 20.978 трлн руб. Прогнозируемый объём нефтегазовых доходов в 2019 году будет на уровне 8.298 трлн руб., в 2020 году - 7.936 трлн руб., в 2021 году - 8.018 трлн руб.



В свою очередь, расходы в 2019 году предполагаются на уровне 18.037 трлн руб., в 2020 году - 18.994 трлн руб., в 2021 году - 20.026 трлн руб.



Профицит федбюджета в 2019 году будет 1.932 трлн руб., в 2020 году - 1.224 трлн руб., в 2021 году - 952 млрд руб.



Объём ВВП в 2019 году планируется 105.82 трлн руб., в 2020 году - 110.732 трлн руб., в 2021 году - 118.409 трлн руб.



Уровень инфляции в 2019 году не превысит 4.3%, в 2020 году - 3.8%, а в 2021 году - 4%. Предельный объём Фонда развития на 2019 год планируется почти 437 млрд руб., на 2020 год около 583 млрд руб. и на 2021 год - чуть менее 613 млрд руб. Напомним, Фонд развития формируется, начиная с федерального бюджета на 2019 год. Средства Фонда будут направляться на финансовое обеспечение мероприятий государственных программ РФ.



На три года в рамках реализации национальных проектов будет выделено 5 трлн 693.154 млрд руб. Из них самые большие расходы пойдут на демографию - 1 трлн 588 млрд 295 млн руб., на здравоохранение - 698 млрд руб., образование - 362 млрд руб., жилье и городскую среду - 318 млрд руб., экологию - 278 млрд руб.



В соответствии с поправкой, внесённой председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и председателем Комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым, Фонду "Справедливая помощь Доктора Лизы" будет выделено 21 млн руб. в 2019 году.



В 2019-2021 годах более чем на 1 млрд руб. будет увеличен взнос в уставной капитал акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства". В предстоящие три года на эти цели планируется выделить средства в размере 4.045 млрд руб.: 1.215 млрд руб. в 2019 году, 1.43 млрд руб. в 2020 году и 1.4 млрд руб. в 2021 году. Эти средства будут перераспределены в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В дальнейшем они будут использованы для осуществления взносов в уставные капиталы российских компаний в целях реализации механизма лизинга для субъектов малого и среднего предпринимательства.



Вместе с принятием федерального бюджета депутаты приняли постановление, в соответствии с которым Правительству РФ рекомендуется проводить мониторинг исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2019 году и при необходимости подготовить предложения об оказании дополнительной финансовой помощи региональным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности их бюджетов, в том числе с учетом необходимости повышения заработной платы работников бюджетной сферы.



В ходе исполнения федбюджета при реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия рекомендуется рассмотреть вопрос о выделении средств в приоритетном порядке на мероприятия по оказанию несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, в том числе для закупки дизельного топлива для проведения агротехнологических работ в субъектах РФ в связи с его подорожанием.



Правительству совместно с органами государственной власти субъектов РФ рекомендуется подготовить предложения о комплексном решении, в том числе с применением критериев адресности и нуждаемости, вопроса обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.



Также Правительству РФ рекомендуется совместно с Федеральным Собранием доработать методику распределения субсидий на поддержку госпрограмм субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды и представить эту методику вместе с распределением указанных субсидий на 2020-2021 годы на рассмотрение Трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.



Кроме того, рекомендуется подготовить предложения о дополнительных мерах по сокращению дифференциации субъектов РФ по уровню их бюджетной обеспеченности.



"AK&M" от 21.11.2018