Дайджест газеты "Ведомости" от 22 ноября 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 22 ноября 2018 года.





ПРЕЗИДЕНТ В ОТВЕТЕ



Число россиян, возлагающих ответственность на президента за проблемы, стоящие перед страной, достигло максимума.



Почти две трети россиян считают, что Владимир Путин в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной, - это максимум за все время исследований, следует из данных "Левада-центра". Доля таких россиян - 61%.



Еще 22% полагают, что он несет за них ответственность "в некоторой мере". Год назад о полной ответственности президента говорили 55% россиян, еще 21% считали ответственность президента частичной.





SSJ100 МАЛО ЛЕТАЕТ ИЗ-ЗА ДЕФЕКТОВ ДВИГАТЕЛЯ



Российский самолет SSJ100 мало летает из-за поломок частей двигателя от французской компании Safran. Они выходят из строя намного быстрее, чем обещал производитель.



Нормальный налет первому российскому гражданскому самолету SSJ100 не удается показывать прежде всего из-за проблем с двигателями, рассказали "Ведомостям" топ-менеджеры четырех авиакомпаний, эксплуатирующих эти лайнеры, и три человека, близких к лизинговым компаниям, покупающим такие суда.



SSJ100 предназначен для перевозок на короткие и средние расстояния. Комплектуется двумя двигателями SaM146. Они созданы специально под этот проект. Их производит совместное предприятие российской "ОДК-Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) и французской Safran - Powerjet. Больше ни на какие типы судов SaM146 не устанавливаются.





ГРАЖДАНЕ ПРИДЕРЖАЛИ ДЕНЬГИ



Экономический рост в России в октябре ускорился, но потребительский спрос продолжает замедляться.



В январе - октябре российский ВВП вырос на 2,7% в годовом выражении, оценило Минэкономразвития, а в октябре экономика ускорила рост сразу до 2,5% в годовом выражении - после всего 1,1% в сентябре и августе.



Прежде всего ВВП ускорило сельское хозяйство, перешедшее от спада в годовом выражении к резкому росту - на 11,9%, а также промышленное производство и строительство, перечисляло Минэкономразвития в докладе "Картина деловой активности".



Оборот розницы продолжил замедляться - до минимального с августа 2017 г. показателя в 1,9%; в сентябре было 2,2%. Поэтому октябрьская оценка роста ВВП от Минэкономразвития может быть обманчивой: потребительский спрос очевидно ухудшается.





СТАВКИ НА ВЫРОС



Потенциал дальнейшего роста ставок по депозитам и кредитам сохраняется, считает ЦБ. Из-за этого может сократиться маржа банков, предупреждают эксперты.



В III квартале эффект от повышения ключевой ставки в сентябре не в полной мере сказался на банковских операциях, "сохраняется потенциал дальнейшего роста банковских ставок", сообщил в среду ЦБ в своем комментарии о ликвидности банковского сектора.



В сентябре ЦБ впервые с 2014 г. повысил ключевую ставку, она выросла на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых. Кредитные ставки для населения, несмотря на их рост вслед за ключевой ставкой ЦБ, по-прежнему остаются на доступном уровне, рост кредитования продолжается, уверила в среду в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По данным ЦБ, процентные ставки по рублевым кредитам физическим лицам в 30 крупнейших банках в сентябре (более актуальных данных пока нет) составляли 11,79% при займах свыше трех лет и 15,56% при займах от одного до трех лет.





ВОССТАНИЕ НА ВАХТЕ



Вахтовые поселки - подходящее место для трудовых конфликтов. В удаленных вахтовых поселках работники изначально очень уязвимы В России армия вахтовиков.



По данным Росстата, в 2017 г. около 1, 5 млн россиян уезжали на работу в другой регион и возвращались обратно каждые 2-4 недели и реже. Как говорится в докладе профессора Тюменского государственного нефтегазового университета Анатолия Силина, за 20 лет численность работающих вахтовым методом в стране выросла более чем втрое.



У вахтовиков особые условия труда. В удаленных поселках они находятся на полном обеспечении работодателя, который предоставляет жилье и питание, а также организует отдых между вахтами, магазин и т. п. Как правило, сотрудников доставляют в поселок самолетами, вертолетами, вездеходами, самостоятельно уехать невозможно. Вахты длятся месяц-полтора, иногда по три месяца. Часто случаются конфликты, тем более что вахтовики проводят вместе очень много времени.





CASTORAMA В РОССИИ: РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ



Британская Castorama уходит из России. За год рынок покидает вторая иностранная сеть магазинов для ремонта и дома.



Британская сеть магазинов товаров для дома и ремонта Castorama сообщила об уходе из России, Испании и Португалии. "Это поможет более сосредоточенно и эффективно реализовывать нашу стратегию на основных рынках, где компания занимает или может занять лидирующие позиции", - объяснила главный исполнительный директор головной компании Kingfisher Вероник Лори. В России, по ее словам, у компании "относительно небольшая" доля.



Castorama работает в России с 2006 г., у нее здесь 20 гипермаркетов. "Магазины продолжат работу в обычном режиме", - обещает компания. По итогам 2017 г. Castorama была игроком N4 среди сетей товаров для дома и ремонта, по данным Infoline. Британская сеть уступала лидеру рынка, французской Leroy Merlin, а также российской сети "Петрович" и немецкой Obi.





МИНФИН ЗАНЯЛ ВСЕ, ЧТО ХОТЕЛ



Минфин провел лучшие аукционы ОФЗ с начала августа, разместив все бумаги на 20 млрд руб. без премии к рыночной цене.



В среду Минфин впервые за последние три месяца разместил все ОФЗ на 20 млрд руб. Он предложил инвесторам трехлетний и шестилетний выпуски по 10 млрд руб. Спрос на обоих аукционах превысил предложение в 2,6 раза. Средневзвешенная доходность шестилетних бумаг составила 8,62% годовых, трехлетних - 8,35%.



Последний раз Минфин продавал ОФЗ на такие суммы в начале августа - еще до того, как нерезиденты начали выходить из ОФЗ, а доходности взлетели: 1 августа он разместил бумаги на 29,7 млрд из 35 млрд руб. Вернувшись в октябре на рынок после месячного перерыва (в сентябре аукционы не проводились), Минфин трижды пытался занять 20 млрд руб., но безуспешно.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 20.11.2018