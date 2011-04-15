Дайджест газеты "Коммерсант" от 22 ноября 2018 года



"ГАЗПРОМ" СДЕЛАЛ ТРУБНЫЙ ВЫБОР

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ПОДТВЕРДИЛА МАРШРУТ "ТУРЕЦКОГО ПОТОКА"



Как выяснил "Ъ", "Газпром" определился с маршрутом поставки газа по "Турецкому потоку", который пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, и уже участвует в процедуре бронирования новых трубопроводных мощностей в этих странах. Поставки в Болгарию и Сербию через "Турецкий поток" "Газпром" собирается начать в 2020 году, в Венгрию в 2021 году, что позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину. По сути, это маршрут "Южного потока", который в ЕС заморозили в 2014 году под давлением США. Теперь придраться к проекту сложно, подход "Газпрома" полностью соответствует законодательству ЕС. Но от политических нападок это вряд ли избавит.





В РЕМОНТ ГОСДУМЫ ВНЕСЛИ ПОПРАВКИ

ЕЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ БУДЕТ БОЛЕЕ МАСШТАБНОЙ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ



Как стало известно "Ъ", Управление делами президента (УДП) расторгло контракты с ОАО "Моспроект-2" Михаила Посохина на проектирование реконструкции здания Госдумы на Охотном Ряду. Стройку стоимостью около 700 млн руб., предполагающую масштабную перестройку зала пленарных заседаний нижней палаты парламента, прилегающих зон и крыши, изначально планировалось завершить в этом году. На прошлой неделе глава УДП Александр Колпаков заявил, что ремонт будет "более глобальным" и начнется в первом квартале 2019 года. Подробности нового проекта, равно как и его цена, не разглашаются.





БРЕНДЫ ДЕРЖАТ МАРКУ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ FASHION-РИТЕЙЛЕРЫ НЕ СПЕШАТ УХОДИТЬ ИЗ РОССИИ



Несмотря на сложную экономическую обстановку и постепенный уход из России крупных международных розничных сетей, некоторые зарубежные продавцы по-прежнему считают местный рынок привлекательным. Аналитики отмечают небольшой прирост новых иностранных торговых марок, в первую очередь в сегменте fashion-ритейла. Но, отмечают эксперты, рентабельность бизнеса остаётся низкой из-за санкций и ослабления рубля.





ЕГИПЕТ ПОДОЖДЕТ СВОЙ СПУТНИК



Аппарат EgyptSat-A будет выводиться на солнечно-синхронную орбиту, при которой ракета "Союз-2" летит с Байконура в северном направлении через Урал. Данная трасса выведения имеет район падения для боковых блоков первой ступени, расположенный на территории Иргизского района Актюбинской области и Джангельдинского района Кустанайской области. За его разовые использования России требуется платить Казахстану $460 тыс. в год. Аппарат EgyptSat-A изготавливается взамен спутника EgyptSat-2, который также делался в "Энергии". Он был запущен с Байконура в апреле 2014 года и спустя год, в День космонавтики, 12 апреля 2015 года, не вышел на связь. Аппарат проработал в десять раз меньше срока, заявленного разработчиком (десять лет). По факту потери спутника российской страховой компанией была выплачена страховка, которая, однако, не покрыла всех затрат на производство EgyptSat-A. "Энергия" доработала бортовые системы нового спутника, что должно исключить повторение ситуации на EgyptSat-2.





АММИАК И МЕТАНОЛ СЛИЛИ В УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

НОВЫЕ ЭПИЗОДЫ ХИЩЕНИЙ НА ТОАЗЕ АРЕСТА НЕ ЗАСЛУЖИЛИ



Как стало известно "Ъ", на свободу из-под ареста вышел Александр Коренченко, фигурант новых эпизодов расследования хищений активов Тольяттинского азотного завода (ТоАЗ) - агрегата аммиака стоимостью около 2 млрд руб. и производства метанола, чья цена составляла как минимум 228 млн руб. По версии СКР, это имущество было продано экс-руководителями и акционерами завода аффилированным с ними структурам и лицам по многократно заниженной стоимости, а господин Коренченко, выступая в некоторых сделках оценщиком имущества, способствовал им в этом. Сначала суд поместил его в СИЗО, но апелляционная инстанция сочла возможным применить к подследственному пока редко встречающуюся в судопроизводстве меру пресечения - запрет определенных действий.





АДВОКАТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

БОЕВИКА, УБИВШЕГО ГЕРОЯ РОССИИ В СИРИИ, ОЧЕНЬ АКТИВНО ЗАЩИЩАЛИ В МОСГОРСУДЕ





Как стало известно "Ъ", московский адвокат Антонина Абрамова обжаловала в Мосгорсуде объявление в международный розыск и заочный арест сирийского боевика Абдаллы Мохаммеда Джаляля, который в 2015 году, по версии следствия, расстрелял Героя России пилота Олега Пешкова. Защитник полагает, что Интерпол не станет разыскивать обвиняемого в преступлении "военно-политического характера", а арестовывать Джаляля просто нет смысла, ведь об уголовном деле в России он не знает, поэтому и прятаться от следствия не будет. Мосгорсуд доводам адвоката Абрамовой не внял.





ДИОНИСИЯ ЗОЛОТОВА ТОЛЬКО ТЮРЬМА ИСПРАВИТ

ИЗВЕСТНОМУ РЕШАЛЬЩИКУ НЕ СМЯГЧИЛИ НАКАЗАНИЕ



Как стало известно "Ъ", Преображенский райсуд Москвы отказал адвокатам неоднократно судимого решальщика Дионисия Золотова (Тумаркина) в замене не отбытого им срока на исправительные работы или штраф. Ходатайствуя об этом, защитники ссылались, в частности, на то, что их подзащитный с 2014 года находится в СИЗО, администрация которого засвидетельствовала примерное поведение заключенного, но суд решил, что его исправление возможно лишь в заключении.





УРБАНИСТИКУ ПРИДАВИЛО НАЛОГАМИ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОЖЕТ НЕ ХВАТИТЬ ДЕНЕГ



Повышение со следующего года НДС до 20% может сорвать реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в нацпроект "Жилье и городская среда". Увеличенная ставка налога приведет к росту стоимости строительных работ, и запланированного финансирования - 270 млрд руб. на пять лет - окажется недостаточно.





JULIUS BAR ЗАПИСАЛАСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

ШВЕЙЦАРСКАЯ ИНВЕСТГРУППА ПОРАБОТАЕТ В РОССИИ



В начале 2019 года на российском рынке появится первый инвестиционный консультант иностранного происхождения. Такой статус намерена получить новая структура швейцарской финансовой группы Julius Bar. Эксперты отмечают, что ей придется учитывать возросшие санкционные риски российских клиентов.





СБЕРБАНК НАСТРОИЛСЯ НА ПЕНСИОНЕРОВ

НПФ БАНКА ВОЗОБНОВИЛ ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ КАНАЛУ



Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка после годового отсутствия на рынке привлечения новых клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) вновь начал продавать этот продукт в отделениях материнского банка. Пока привлечение ведется в тестовом режиме и только в столичном регионе. Однако НПФ готовится к масштабной переходной кампании следующего года - последней перед введением индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Возвращение лидера предыдущих кампаний заставит многих игроков задуматься об уходе с рынка.





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"AK&M" от 22.11.2018