ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 22 ноября, в размере 65.9485 руб. против 65.5871 руб. на 21 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



21.11.18 - 65.5871 руб.

20.11.18 - 66.0081 руб.

17.11.18 - 65.9931 руб.

16.11.18 - 66.6159 руб.

15.11.18 - 67.9975 руб.



















































































"AK&M" от 21.11.2018