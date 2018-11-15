ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 22 ноября, в размере 75.1483 руб. против 75.1825 руб. на 21 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



21.11.18 - 75.1825 руб.

20.11.18 - 75.3218 руб.

17.11.18 - 74.9022 руб.

16.11.18 - 75.5358 руб.

15.11.18 - 76.7556 руб.



















































































"AK&M" от 21.11.2018