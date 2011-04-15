Правительство приступило к передаче Ростеху акций ОАК

Росимущество в течение 15-ти месяцев передаст Ростеху 92.31% акций ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). Соответствующее распоряжение, подписанное премьером Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте Правительства РФ.



ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК, ИНН 7708619320) создано в соответствии с указом Президента РФ от 20 февраля 2006 года "Об открытом акционерном обществе "Объединённая авиастроительная корпорация". Регистрация корпорации как юридического лица состоялась 20 ноября 2006 года.



Приоритетными направлениями деятельности ОАК и входящих в корпорацию компаний являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения.



В ОАК входят: ПАО "Компания "Сухой", ПАО "Корпорация "Иркут", ОАО "Ил", ОАО "ОАК - Транспортные самолёты", ПАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", ПАО "Туполев", ОАО "Илюшин Финанс Ко.", ОАО "Финансовая лизинговая компания", ЗАО "Авиастар-СП", ПАО "ВАСО", АО "РСК "МиГ", ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова", ОАО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева", ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", ЗАО "Аэрокомпозит", ПАО "ТАНТК им. Бериева".



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1.589 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 121 млрд руб., EBITDA - 305 млрд руб.





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