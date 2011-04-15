Альфа-Банк ввёл возможность подтверждения платежей отпечатком пальца в мобильном приложении для корпоративных клиентов. Об этом говорится в сообщении банка.



Это обеспечивает повышенный уровень безопасности, так как делает невозможным подтверждение мошеннической транзакции путём перехвата SMS-сообщения.



Новая функция избавляет пользователей мобильного банка от необходимости вручную вводить SMS-коды. После формирования платежного поручения клиент одним касанием подписывает его электронной подписью с подтверждением отпечатком пальца, либо специальным пин-кодом, установленным самим пользователем. Функция доступна как на iOS-, так и на Android-устройствах.



Техническая реализация новой функции выполнена с помощью решения PayControl, разработанного компанией SafeTech, резидента IT-кластера фонда "Сколково".



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.



"AK&M" от 22.11.2018