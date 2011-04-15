Между Смоленском и Москвой начнут курсировать сдвоенные "Ласточки"

Московский филиал АО ФПК назначает сдвоенные "Ласточки" между Москвой и Смоленском. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, с 9 декабря сдвоенные составы (поезда NN 735 и 736) из десяти вагонов вместо прежних пяти начнут курсировать в вечерние часы, совершая последние рейсы из Москвы и Смоленска.



Также в новом графике одной из двух пар "Ласточек" сообщением Москва - Вязьма продляется маршрут до Смоленска. Таким образом, с 9 декабря из столицы в Смоленск и обратно будут курсировать уже четыре пары скоростных электропоездов.



В пути для посадки и высадки пассажиров все "Ласточки" будут останавливаться на станциях Ярцево, Сафоново, Вязьма, Гагарин и Можайск.



АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, ИНН 7708709686, дочернее предприятие ОАО "РЖД") начало хозяйственную деятельность 1 апреля 2010 года. ФПК создана согласно программе структурной реформы на железнодорожном транспорте и концепции реформирования пассажирского комплекса дальнего следования.



Чистый убыток ФПК за первое полугодие 2018 года по МСФО увеличился в 13.92 раза до 4.259 млрд руб. с 306 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 2.36% до 93.54 млрд руб. с 91.382 млрд руб., операционный убыток (с учётом госсубсидий) составил 3.19 млрд руб. против прибыли в 1.167 млрд руб. годом ранее, убыток до налогообложения увеличился в 192.38 раза до 5.002 млрд руб. против прибыли в 26 млн руб.



Чистый убыток ФПК за первое полугодие 2018 года по РСБУ увеличился в 2.4 раза до 4.554 млрд руб. с 1.897 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 2.81% до 93.82 млрд руб. с 91.252 млрд руб., убыток от продаж - на 68% до 8.992 млрд руб. с 5.352 млрд руб., убыток до налогообложения - в 2.89 раза до 5.02 млрд руб. с 1.735 млрд руб.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.23 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 22.11.2018