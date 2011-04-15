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22/11/2018
13:45

Госдума приняла в первом чтении законопроект о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020 в Россию

Госдума приняла в первом чтении законопроект о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020 в Россию. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроектом предусматриваются въезд в Россию зрителей UEFA Евро-2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров UEFA - на основании обыкновенных гуманитарных виз.

Закрепляются права UEFA как организатора спортивного соревнования устанавливать обязательные правила реализации и использования входных билетов на матчи UEFA Евро-2020.

UEFA Евро-2020 пройдёт в 13 странах Европы. В России матчи состоятся в Санкт-Петербурге. В составе российской заявочной книги на проведение Евро-2020 в адрес UEFA был предоставлен ряд гарантий Правительства РФ. Пакет одобренных документов направлен на создание правовых основ для комплексной реализации этих гарантий и обеспечения проведения в России матчей UEFA Евро-2020.



"AK&M" от 22.11.2018
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