Госдума приняла в первом чтении законопроект о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020 в Россию. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроектом предусматриваются въезд в Россию зрителей UEFA Евро-2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров UEFA - на основании обыкновенных гуманитарных виз.



Закрепляются права UEFA как организатора спортивного соревнования устанавливать обязательные правила реализации и использования входных билетов на матчи UEFA Евро-2020.



UEFA Евро-2020 пройдёт в 13 странах Европы. В России матчи состоятся в Санкт-Петербурге. В составе российской заявочной книги на проведение Евро-2020 в адрес UEFA был предоставлен ряд гарантий Правительства РФ. Пакет одобренных документов направлен на создание правовых основ для комплексной реализации этих гарантий и обеспечения проведения в России матчей UEFA Евро-2020.







"AK&M" от 22.11.2018