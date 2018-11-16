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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 23 ноября в размере 74.8048 руб. против 75.1483 руб. на 22 ноября.
Курс евро за последние 5 дней:
22.11.18 - 75.1483 руб.
21.11.18 - 75.1825 руб.
20.11.18 - 75.3218 руб.
17.11.18 - 74.9022 руб.
16.11.18 - 75.5358 руб.
"AK&M" от 22.11.2018