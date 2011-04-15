Ингосстрах принимает заявления от пассажиров, пострадавших в результате ДТП в Иваново

Страховая компания "Ингосстрах" принимает заявления от пассажиров маршрутного автобуса, пострадавших в результате ДТП, произошедшего 21 ноября в Иваново. Об этом сообщает Ингосстрах.



Гражданская ответственность компании-перевозчика застрахована в Ингосстрахе по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП). Срок действия договора – с 08.11.2018 года по 22.05.2019.



По информации СМИ, ДТП произошло на перекрестке улиц Куконковых и Любимова. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Беляницы – ул. Тимирязева, столкнулся с маршрутным автобусом N 25. От удара маршрутка завалилась на левый борт, ударившись крышей о фонарный столб. В результате ДТП семь пассажиров, находившихся в салоне транспортного средства, получили травмы.



Согласно действующему законодательству выплаты по ОСГОП составляют 2.025 млн руб. на случай гибели пассажира, до 2 млн руб. на случай причинения вреда здоровью (размер страховой выплаты будет определён исходя из тяжести полученных повреждений на основании расчётных таблиц, утверждённых Постановлением Правительства РФ в рамках Федерального закона N 67-ФЗ) и до 23 тыс. руб. на случай причинения вреда имуществу. Федеральный закон N 67-ФЗ об ОСГОП действует с 2013 года и распространяется на всех перевозчиков, кроме легкового такси.



Компания "Ингосстрах" готова в полном объёме исполнить свои обязательства в соответствии с российским законодательством.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 22.11.2018