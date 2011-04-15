Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 ноября

Банк России установил на 23 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.4993

1 Азербайджанский манат 38.6718

100 Армянских драмов 13.5202

1 Белорусский рубль 31.2264

1 Болгарский лев 38.2435

1 Бразильский реал 17.2758

100 Венгерских форинтов 23.2491

1000 Вон Республики Корея 58.0318

10 Гонконгских долларов 83.7814

1 Датская крона 10.0233

1 Доллар США 65.6067

1 Евро 74.8048

100 Индийских рупий 92.3355

100 Казахстанских тенге 17.8629

1 Канадский доллар 49.5594

100 Киргизских сомов 93.9251

10 Китайских юаней 94.5969

10 Молдавских леев 38.1767

1 Новый туркменский манат 18.7716

10 Норвежских крон 76.8976

1 Польский злотый 17.3797

1 Румынский лей 16.0455

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.9040

1 Сингапурский доллар 47.7626

10 Таджикских сомони 69.6114

1 Турецкая лира 12.2963

10000 Узбекских сумов 79.2648

10 Украинских гривен 23.6501

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.8650

10 Чешских крон 28.7654

10 Шведских крон 72.5521

1 Швейцарский франк 65.9828

10 Южноафриканских рэндов 47.1133

100 Японских иен 58.0770

"AK&M" от 22.11.2018