Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 ноября

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 23 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.4993
1 Азербайджанский манат 38.6718
100 Армянских драмов 13.5202
1 Белорусский рубль 31.2264
1 Болгарский лев 38.2435
1 Бразильский реал 17.2758
100 Венгерских форинтов 23.2491
1000 Вон Республики Корея 58.0318
10 Гонконгских долларов 83.7814
1 Датская крона 10.0233
1 Доллар США 65.6067
1 Евро 74.8048
100 Индийских рупий 92.3355
100 Казахстанских тенге 17.8629
1 Канадский доллар 49.5594
100 Киргизских сомов 93.9251
10 Китайских юаней 94.5969
10 Молдавских леев 38.1767
1 Новый туркменский манат 18.7716
10 Норвежских крон 76.8976
1 Польский злотый 17.3797
1 Румынский лей 16.0455
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.9040
1 Сингапурский доллар 47.7626
10 Таджикских сомони 69.6114
1 Турецкая лира 12.2963
10000 Узбекских сумов 79.2648
10 Украинских гривен 23.6501
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.8650
10 Чешских крон 28.7654
10 Шведских крон 72.5521
1 Швейцарский франк 65.9828
10 Южноафриканских рэндов 47.1133
100 Японских иен 58.0770
"AK&M" от 22.11.2018