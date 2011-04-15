Налоговые меры в числе других факторов усилят инфляцию в РФ в первом полугодии, полагает ЦБ

По оценкам Банка России, инфляция в первом полугодии 2019 года усилится под действием разовых факторов, в том числе налоговых мер. В дальнейшем она будет устойчиво снижаться. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5-5.5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в первой половине 2020 года, отмечается в материале ЦБ "Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии".



Годовая инфляция в РФ возросла до 3.5% в октябре с 3.4% в сентябре. Хотя основной вклад в увеличение темпов прироста потребительских цен по-прежнему вносит удорожание продуктов питания, усиление продовольственной инфляции в октябре было ограничено удешевлением плодоовощной продукции. По сравнению с октябрем прошлого года цены на нее снизились на 0.5%, сообщает ЦБ.



Годовые темпы удорожания непродовольственных товаров увеличились на 0.1 п.п. до 4.1%. Эта динамика прежде всего связана с ослаблением рубля в текущем году и, возможно, с опережающей корректировкой цен перед налоговыми изменениями. Наиболее заметным было повышение годовых темпов прироста потребительских цен на электротовары (до 3.1% с 2.4% в сентябре) и медикаменты (до 2.9% с 2.2%).



Возможность опережающей корректировки цен заложена Банком России в основной прогноз, согласно которому темпы прироста потребительских цен составят по итогам года 3.8-4.2%. Согласно ранее проведенным опросам бизнеса, часть предпринимателей планируют скорректировать цены уже в IV квартале 2018 года.





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