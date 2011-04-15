Власти Косово ввели 100%-й тариф на импорт товаров из Сербии

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Власти Косово ввели 100%-й тариф на импорт всех товаров из Сербии, Боснии и Герцеговины. Об этом сообщается на официальном сайте правительства частично признанной Республики Косово.
Действие тарифов не затронет международные бренды, производимые в Сербии и Боснии.
"AK&M" от 22.11.2018