Власти Косово ввели 100%-й тариф на импорт товаров из Сербии

Власти Косово ввели 100%-й тариф на импорт всех товаров из Сербии, Боснии и Герцеговины. Об этом сообщается на официальном сайте правительства частично признанной Республики Косово.



Действие тарифов не затронет международные бренды, производимые в Сербии и Боснии.



"AK&M" от 22.11.2018