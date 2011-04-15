"ДОМ.РФ" стал участником "Цифровых технологий" с долей 51%

АО "ДОМ.РФ" стало участником ООО "Цифровые технологии" (Москва) с долей 51% уставного капитала. Об этом говорится в сообщении компании.



Изменение произошло 22 ноября.

ДОМ.РФ реализует государственные инициативы, направленные на повышение качества и доступности жилья для граждан. Компания существует с 1997 года (ранее - АИЖК).



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