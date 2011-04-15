На западе Москвы построят комплекс по производству мясных продуктов. Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.



Здание сложной формы возведут на улице Новоорловская, владение 3, строение 6 в районе Ново-Переделкино. Оно будет состоять из административно-лабораторного блока, производственного сектора и зоны отгрузки продукции.



Административно-производственный блок включает четыре этажа, в подвале обустроят паркинг.



Производство займёт три этажа. Здесь предусмотрена технологическая линия по изготовлению сосисок, фарша, полуфабрикатов, обвалки птицы и красного мяса.



Также обустроят помещения для временного хранения готовой продукции, специй, сырья с запасом на двое суток.



"AK&M" от 22.11.2018