ЦБ объявил учётную цену золота на 23 ноября - 2590.75 руб./г против 2595.24 руб./г на 22 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 23 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2590.75 руб./грамм
Серебро: - 30.42 руб./грамм
Платина: - 1784.47 руб./грамм
Палладий: - 2423.59 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
16.11 17.11 20.11 21.11 22.11
Золото 2592.80 2579.59 2596.63 2579.12 2595.24
Серебро 29.92 29.98 30.32 30.28 30.62
Платина 1784.08 1784.37 1791.14 1790.26 1791.65
Палладий 2422.32 2467.57 2508.45 2429.19 2446.82