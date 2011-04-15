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22/11/2018
15:47

Госдума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении в рамках UEFA Евро-2020

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на реализацию гарантий Правительства России UEFA в части освобождения от уплаты налогов и сборов в связи с подготовкой и проведением UEFA Евро-2020. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Предлагается предоставить налоговые льготы в отношении налогов на добавленную стоимость, на доходы физических лиц, на прибыль организаций, госпошлин, транспортного налога, налога на имущество организаций, уплаты страховых взносов.

При этом льготы по уплате налога на доходы физических лиц и страховых взносов касаются исключительно иностранных граждан и лиц без гражданства, задействованных при подготовке и проведении UEFA Евро-2020.

Законопроект носит временный характер и будет применяться по 31 декабря 2020 года.



"AK&M" от 22.11.2018
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