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22/11/2018
16:34

Госдума назначила Д.Зайцева и А.Каульбарса аудиторами Счётной палаты

Госдума назначила Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса аудиторами Счётной палаты. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Ранее, 8 ноября, Госдума досрочно освободила от должности аудиторов Счётной палаты Владимира Катренко и Александра Жданькова (квота фракции "Единая Россия"). Как отметил сегодня в ходе пленарного заседания председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, они ушли по собственному желанию, А.Жданьков и В.Катренко переходят в советники главы СП.

В соответствии с "пакетным соглашением", кандидатуры новых аудиторов выдвинула фракция "Единая Россия".


"AK&M" от 22.11.2018
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