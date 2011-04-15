Госдума назначила Д.Зайцева и А.Каульбарса аудиторами Счётной палаты

Госдума назначила Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса аудиторами Счётной палаты. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Ранее, 8 ноября, Госдума досрочно освободила от должности аудиторов Счётной палаты Владимира Катренко и Александра Жданькова (квота фракции "Единая Россия"). Как отметил сегодня в ходе пленарного заседания председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, они ушли по собственному желанию, А.Жданьков и В.Катренко переходят в советники главы СП.



В соответствии с "пакетным соглашением", кандидатуры новых аудиторов выдвинула фракция "Единая Россия".





"AK&M" от 22.11.2018