Международные резервы РФ с 9 по 16 ноября уменьшились на $2.2 млрд (-0.5%) до $459.3 млрд

Международные резервы РФ с 9 по 16 ноября 2018 года уменьшились на $2.2 млрд (-0.5%) до $459.3 млрд в результате отрицательной переоценки. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



"AK&M" от 22.11.2018