Банк России, Ростелеком и "Почта Банк" будут работать над повышением доступности финуслуг

Банк России и ПАО "Ростелеком" договорились о сотрудничестве в области повышения доступности финансовых услуг для граждан РФ, проживающих на отдалённых, труднодоступных и малонаселённых территориях. Об этом говорится в сообщении сторон.



Одновременно был подписан трёхсторонний протокол между Банком России, Почта Банком и Ростелекомом о проведении тестирования технологических решений по приоритетному обеспечению финансовыми услугами населённых пунктов, испытывающих сложности с доступом к ним. В список включены 10 населённых пунктов Приморского края, в которых проживает от 700 до 4 тыс. человек.



До конца 2018 года в пилотных населённых пунктах Ростелеком обеспечит высокоскоростным интернетом точки доступа к банковским услугам на базе почтовых отделений или различных вариантов "облегчённого" банковского обслуживания вне подразделений с использованием автоматизированных устройств "Почта Банка". Этап тестирования продлится весь I квартал будущего года, по окончанию которого планируется подготовить отчет об эффективности использованных технических и организационных решений для оценки перспектив их тиражирования в других регионах.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за 2017 год выросла на 15% до 14.05 млрд руб. с 12.249 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 305.329 млрд руб. с 297.446 млрд руб., показатель OIBDA - на 0.1% до 96.857 млрд руб. с 96.772 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 5% до 37.885 млрд руб. с 39.836 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" за первое полугодие 2018 года упала в 7.5 раза до 850.947 млн руб. с 6.365 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.5% до 144.52 млрд руб. со 138.307 млрд руб. Валовая прибыль и прибыль от продаж упали на 28.67% до 9.605 млрд руб. с 13.466 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 754.731 млн руб. против 7.142 млрд руб.



ФГУП "Почта России" (ИНН 7724261610) - сеть федеральной почтовой связи, включающая 87 филиалов, 41.901 тыс. отделений почтовой связи. Компания оказывает почтовые, финансовые, инфокоммуникационные и прочие услуги в городах и сельских населённых пунктах по всей России. "Почта России" была основана в 2002 году и объединила организации федеральной почтовой связи. Уставный капитал компании составляет 83.254 млн руб.



"AK&M" от 22.11.2018