Правление Газпрома одобрило инвестпрограмму и бюджет на 2019 год

Правление ПАО "Газпром" приняло к сведению информацию о предварительных итогах работы компании в 2018 году и о прогнозе инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2020-2021 годы. Об этом говорится в сообщении компании.



Правление также одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2019 год.



В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2019 год, общий объём освоения инвестиций составит 1.326 трлн руб. В том числе объём капитальных вложений - 963.019 млрд руб., расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов - 151.505 млрд руб. Объём долгосрочных финансовых вложений - 211.2 млрд руб.



Согласно проекту бюджета (финансового плана) Газпрома на 2019 год, размер внешних финансовых заимствований составит 297.761 млрд руб. Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств Газпрома без дефицита, в полном объёме.



Информация о предварительных итогах работы Газпрома в 2018 году, проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) компании на 2019 год и прогнозные показатели инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2020-2021 годы будут внесены на рассмотрение совета директоров компании.



Основные инвестиции Газпрома, включенные в инвестиционную программу на 2019 год, предусмотрены для финансирования всех стратегически важных проектов компании. Среди них - развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России, газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России, строительство газопровода "Сила Сибири" и второго пускового комплекса газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", реализация проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 22.11.2018