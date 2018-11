Правление Газпрома рассмотрело готовность объектов ЕСГ к зиме

Правление ПАО "Газпром" рассмотрело готовность объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ) к работе в период пиковых нагрузок в конце 2018 - начале 2019 года и меры, необходимые для обеспечения в долгосрочной перспективе бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период. Об этом говорится в сообщении компании.



На заседании было отмечено, что в условиях роста поставок газа потребителям в России и за рубежом компания успешно провела масштабную подготовку объектов ЕСГ к эксплуатации в отопительном сезоне. В полном объёме выполнены все 11 запланированных комплексов планово-профилактических и ремонтных работ.



В частности, по объектам добычи к настоящему времени завершены необходимые мероприятия на 92 установках комплексной и предварительной подготовки газа, 81 газоперекачивающем агрегате (ГПА) дожимных компрессорных станций (ДКС) и 292 скважинах. Кроме того, до конца года планируется ввести в эксплуатацию третий газовый промысел Бованенковского месторождения, завершить строительство ДКС на Уренгойском и Заполярном месторождениях, подключить 95 новых эксплуатационных газовых скважин.



Большой объём работ выполнен на объектах газотранспортной системы. На данный момент отремонтировано 678.5 км магистральных газопроводов, 355 ГПА компрессорных станций, 197 газораспределительных станций. Проведена внутритрубная диагностика 22.1 тыс. км газопроводов, обследовано 845 и проведен ремонт на 38 нитках подводных переходов. В текущем году также предусмотрен ввод в эксплуатацию линейной части газопровода "Ухта - Торжок - 2" и четырех компрессорных станций на действующем газопроводе "Бованенково - Ухта - 2".



Важную роль в обеспечении пикового зимнего спроса играют подземные хранилища газа (ПХГ). Компания продолжает системную работу по наращиванию их производительности. К началу сезона отбора 2018/2019 года потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ России увеличена до 812.5 млн куб. м газа. Это новый абсолютный рекорд для отечественной газовой промышленности. Прирост относительно прошлогоднего уровня составил 7.2 млн куб. м, что сопоставимо с суточным потреблением газа в зимний период отдельными субъектами РФ, например Курганской областью. По сравнению с осенне-зимним периодом 2010/2011 года, то есть всего за восемь лет, потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ увеличена на 31%.



Объём оперативного резерва газа в российских ПХГ к началу сезона отбора увеличен до 72.27 млрд куб. м, а с учётом хранилищ на территории Армении и Беларуси составил 73.5 млрд куб. м.



На заседании правления было отмечено, что успешное прохождение периода пиковых нагрузок будет зависеть, в том числе, от создания на объектах теплоэнергетики и крупных промышленных предприятиях достаточных запасов резервного топлива (мазута, угля и других) и соблюдения в регионах РФ дисциплины газопотребления.



Профильным подразделениям и дочерним обществам Газпрома поручено в установленные сроки завершить подготовку объектов ЕСГ к осенне-зимней эксплуатации и обеспечить надёжную и бесперебойную работу производственных мощностей.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 22.11.2018