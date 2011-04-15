Сеть АЗС Shell в России выросла до 300 станций. Об этом говорится в сообщении компании.



Трёхсотая заправка открылась в Санкт-Петербурге. Она оснащена, в том числе, модулями IСU для зарядки электромобилей.



Royal Dutch Shell - холдинговая компания британо-нидерландского нефтегазового концерна Shell, занимающегося добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах.



"AK&M" от 22.11.2018