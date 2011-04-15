Потребность в электроэнергии в текущем осенне-зимнем сезоне вырастет на 2.2%, А.Новак

Потребность в электроэнергии в текущем осенне-зимнем сезоне вырастет. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании Правительства с докладом об итогах подготовки предприятий энергетики к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов, свидетельствует сообщение Минэнерго.



"В предстоящий отопительный сезон нами прогнозируется увеличение на 2.2% потребления и производства электроэнергии по сравнению с фактическими показателями прошлого года. В Единой энергосистеме России обеспечен необходимый резерв мощности на максимум потребления - более 15%, это 38 тыс. МВт", - добавил министр.



По словам руководителя энергетического ведомства, в 2018 году введено более 4 тыс. МВт генерирующих мощностей и 16 тыс. км ЛЭП - это позволило повысить надёжность энергоснабжения потребителей Республики Крым и южной части России в целом, присоединить Салехард к Единой Энергетической системе России, а также изолированный район Якутии к Объединённой Энергосистеме Востока.



"По топливообеспечению на текущую дату острых вопросов нет, практически все электростанции выполнили расчётные нормативы запасов. График Северного завоза также выполнен на 100%", - сказал А.Новак.



Министр уточнил, что утверждён перечень энергосистем и энергорайонов с режимом высоких рисков нарушения электроснабжения. В него попали 4 энергосистемы: Дагестанская энергосистема, Республика Крым, Якутская энергосистема и Иркутская энергосистема.





"AK&M" от 22.11.2018