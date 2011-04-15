Россия заинтересована в увеличении экспорта продукции АПК в ОАЭ, Д.Патрушев

Россия заинтересована в значительном увеличении экспорта продукции АПК в ОАЭ. Об этом рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе встречи с министром по вопросам продовольственной безопасности ОАЭ Мариам Аль-Мхейри, говорится в сообщении министерства.



Д.Патрушев отметил, что отношения между Россией и ОАЭ в области сельского хозяйства отличаются традиционной близостью и плодотворным взаимодействием. По итогам 9 месяцев 2018 года товарооборот сельскохозяйственной продукции и продовольствия сохранился на том же уровне по сравнению с прошлогодними показателями, составив более $170 млн. Причём около 90% в структуре торговых отношений приходится на экспорт отечественной сельхозпродукции в ОАЭ. В этом году он составил $148 млн. При этом, как заверил Д.Патрушев, Россия готова и дальше наращивать объёмы поставок.



Он также обратил внимание на то, что для недопущения перебоев в поставках и дальнейшего увеличения объёмов торговли странам необходимо продолжить активное взаимодействие по линии надзорных служб.



В связи с этим министры договорились более плотно работать по всем сельскохозяйственным направлениям, что позволит выйти на качественно новый уровень сотрудничества, сделать его более результативным и динамичным.



"AK&M" от 22.11.2018