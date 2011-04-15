Курскрезинотехника открыла новую линию вулканизации резинотросовых и резинотканевых конвейерных лент

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт 22 ноября принял участие в открытии новой линии вулканизации резинотросовых и резинотканевых конвейерных лент на ОАО "Курскрезинотехника", которое входит в структуру компании "Рабэкс Групп", специализирующейся на производстве широкого спектра резинотехнических изделий. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



Ввод в эксплуатацию новой линии позволит курскому предприятию выйти на качественно новый уровень производства, расширить ассортимент выпускаемых изделий, увеличить объём выпуска лент на 26%. Реализация инвестиционного проекта делает ОАО "Курскрезинотехника" единственным производителем в России и странах ближнего зарубежья высокопрочных лент шириной более 2 метров.



На сегодняшний день ассортимент предприятия насчитывает более 3 тыс. наименований резинотехнических изделий для всех отраслей промышленности и сельского хозяйства. Основными потребителями продукции являются горнодобывающие и металлургические комбинаты, предприятия химической и угольной промышленности, машиностроительные и автомобилестроительные заводы. Кроме традиционного рынка России, продукция Курскрезинотехники востребована в странах ближнего и дальнего зарубежья: Казахстане, Беларуси, Украине, Армении, Узбекистане, Польше, Франции, Италии, Монголии.



В 2017 году на модернизацию производственного оборудования направлено 326 млн руб., а за 10 месяцев текущего года общий объём инвестиций составил более 500 млн руб. Курскрезинотехника успешно использует инструменты поддержки Фонда развития промышленности России для развития своего производства. Общий объём инвестиций на реализацию проекта составил более 270 млн руб., в том числе 167 млн руб. - заёмные средства фонда.





"AK&M" от 22.11.2018