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23/11/2018
12:46

ФНС разъяснила как получить имущественный вычет

ФНС разъяснила как получить имущественный вычет. Об этом говорится в материалах службы.

По закону 13% от уплаченного НДФЛ можно вернуть, получив налоговый вычет в связи с расходами на новое строительство либо покупку жилья, а также на погашение процентов по ипотечному кредиту.

Сумма расходов, 13% которой могут вернуть, ограничена: не более 2 млн руб. при покупке и строительстве и 3 млн руб. по уплате процентов по кредитам. Причём налогоплательщик может выбрать, каким образом получить этот вычет: всю сумму целиком или частями ежемесячно.

В первом случае, начиная со следующего года после покупки/строительства жилья, налогоплательщик отправляет в налоговую декларацию 3-НДФЛ с подтверждающими расходы документами. Тогда весь НДФЛ, который по итогам года должны вернуть, будет перечислен на расчётный счет налогоплательщика единовременно. Заполнить декларацию можно как в инспекции, так и в электронном виде в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

Во втором случае вычеты можно получить, не дожидаясь окончания года. Достаточно получить в инспекции подтверждение права на вычет в виде соответствующего уведомления и отдать его работодателю. Такой способ удобен, если сделка прошла в начале года. В этом случае бухгалтер перестанет удерживать с налогоплательщика НДФЛ, начиная с периода, в котором представлены документы. Кроме того, работодатель вернет сотруднику НДФЛ за те месяцы года, которые предшествовали сделке по приобретению недвижимости.

Заявить в налоговой декларации налоговые вычеты или обратиться за их получением к работодателю можно в любое время в течение года.

Ознакомиться с порядком получения имущественного налогового вычета можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы в разделе "Получение налогового вычета".


"AK&M" от 23.11.2018
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