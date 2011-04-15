ФНС разъяснила как получить имущественный вычет. Об этом говорится в материалах службы.



По закону 13% от уплаченного НДФЛ можно вернуть, получив налоговый вычет в связи с расходами на новое строительство либо покупку жилья, а также на погашение процентов по ипотечному кредиту.



Сумма расходов, 13% которой могут вернуть, ограничена: не более 2 млн руб. при покупке и строительстве и 3 млн руб. по уплате процентов по кредитам. Причём налогоплательщик может выбрать, каким образом получить этот вычет: всю сумму целиком или частями ежемесячно.



В первом случае, начиная со следующего года после покупки/строительства жилья, налогоплательщик отправляет в налоговую декларацию 3-НДФЛ с подтверждающими расходы документами. Тогда весь НДФЛ, который по итогам года должны вернуть, будет перечислен на расчётный счет налогоплательщика единовременно. Заполнить декларацию можно как в инспекции, так и в электронном виде в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".



Во втором случае вычеты можно получить, не дожидаясь окончания года. Достаточно получить в инспекции подтверждение права на вычет в виде соответствующего уведомления и отдать его работодателю. Такой способ удобен, если сделка прошла в начале года. В этом случае бухгалтер перестанет удерживать с налогоплательщика НДФЛ, начиная с периода, в котором представлены документы. Кроме того, работодатель вернет сотруднику НДФЛ за те месяцы года, которые предшествовали сделке по приобретению недвижимости.



Заявить в налоговой декларации налоговые вычеты или обратиться за их получением к работодателю можно в любое время в течение года.



Ознакомиться с порядком получения имущественного налогового вычета можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы в разделе "Получение налогового вычета".





"AK&M" от 23.11.2018