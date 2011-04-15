Дайджест газеты "Ведомости" от 23 ноября 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 23 ноября 2018 года.





МЕЛКИЙ БИЗНЕС СОБРАЛСЯ В ИНТЕРНЕТЕ



Мамы в декрете наторговали на полтриллиона. Продажи в соцсетях и мессенджерах в России достигли почти 600 млрд рублей.



"Яндекс.Касса" и агентство Data Insight проанализировали продажи в социальных сетях, мессенджерах и на онлайн-досках объявлений за год - по март 2018 г. По их оценкам, через такие каналы в России продается товаров и услуг на 591 млрд руб. в год, а средний чек составляет 1500 руб. Всего за год на всех таких площадках состоялось около 394 млн сделок. Наиболее популярная категория товаров - одежда и обувь, продажи которых достигают 100 млрд руб.



Их оценка рынка сопоставима с оборотом классического онлайн-ритейла в России - за 2017 г., по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, это 1,04 трлн руб.



Основные продажи исследованного типа - а именно почти треть рынка - происходят на онлайн-досках объявлений, самые популярные из которых - Avito и "Юла". Второй по популярности канал продаж - социальные сети, тут лидируют "В контакте", Instagram и "Одноклассники".





РЖД ХВАТИТ ПЯТЬ МИНУТ



РЖД рассказала про поезда будущей ВСМ Москва - Нижний Новгород. Эксперты сомневаются, что дорогу удастся загрузить.



Для организации высокоскоростного пассажирского движения от Москвы до Нижнего Новгорода потребуется не менее 15 поездов, рассказал "Ведомостям" представитель РЖД. Это будет первый участок высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань стоимостью 621,5 млрд руб., строительство которого планируется начать в 2019 г.



Сейчас из Москвы до Нижнего Новгорода можно добраться за 3,5 часа, строительство ВСМ сократит время в пути до 2,5 часа со всеми остановками или до 2 часов с остановкой только во Владимире



Концепт поезда для ВСМ был представлен РЖД на выставке "Транспорт России".





ГОСУДАРСТВО ДАННЫМИ НЕ ДЕЛИТСЯ



Минкомсвязи придумало, как ужесточить контроль за персональными данными. Оно хочет оградить от посторонних сведения из государственных информационных систем.



Минкомсвязи предлагает запретить людям и компаниям создавать общедоступные базы с персональными данными, собранными из государственных информационных систем (ГИС). За нарушение новых требований будут грозить штрафы: частным лицам - до 2000 руб., должностным - до 6000, индивидуальным предпринимателям - до 10 000, юрлицам - до 30 000.



Штрафы грозят лицам, которые собирают, обрабатывают, в том числе в автоматическом режиме, и публикуют большой спектр данных: о собственности, ИНН, долгах, паспортах, пересечениях границ.





В ОСАГО СМЕНИЛСЯ ЛИДЕР



На рынке ОСАГО сменился лидер. "Альфастрахование" по итогам 10 месяцев обогнало "РЕСО-гарантию".



"Альфастрахование" за десять месяцев 2018 г. продало полисов ОСАГО на 29,3 млрд руб., следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА). Это больше 28,6 млрд руб., полученных "РЕСО-гарантией", до этого момента лидировавшей по сборам.



"РЕСО-гарантия" стала лидером рынка ОСАГО после того, как "Росгосстрах" стал сокращать этот бизнес, на котором потерял десятки миллиардов рублей. По итогам 2017 г. "РЕСО-гарантия" продала больше всех полисов и собрала больше всех премий.



Безоговорочным лидером она перестала быть уже по итогам первого полугодия. Тогда "РЕСО-гарантия" собрала больше всех взносов, но по числу проданных полисов уступила "Альфастрахованию". Теперь, по итогам десяти месяцев, "Альфастрахование" стало абсолютным лидером.





УЦЕНИТЬ ИПОТЕКУ



После трехлетнего снижения ставки ипотеки начали расти. Пока ипотека подорожала не слишком сильно, заемщикам с кредитами двух- и трехлетней давности стоит поторопиться в банк за рефинансированием.



Ставки ипотеки плавно снижались с середины 2015 г. и к концу лета этого года опустились до исторического минимума, потеряв за этот период в зависимости от банка и типа недвижимости 3-5 процентных пунктов (п. п.). Темпы ипотечного кредитования в результате резко увеличились: только за девять месяцев этого года банки выдали ипотеки на 2,07 трлн руб.



Точно так же вели себя и ставки рефинансирования жилищных кредитов - к осени многие банки предлагали такие займы под 8,7-9,5%. Значительное число ипотечных заемщиков успели воспользоваться моментом и снизить ставки действующих кредитов в своем или ином банке - по данным аналитической компании "Русипотека", только за девять месяцев 2018 г. около 11% от сумм выданной ипотеки пришлось на рефинансирование старых займов.





"БУДЬ Я МОЛОДЫМ, ЗАНИМАЛСЯ БЫ ПОЛИТИК-АРТОМ"



Художник Виктор Пивоваров - о московском мифе, гигиеническом искусстве и поступке, дающем надежду огромному количеству людей.



Наша встреча состоялась на вернисаже в "Мультимедиа арт музее" (МАММ) - Виктор Пивоваров, с 1982 г. постоянно живущий в Праге, приехал представлять свою выставку "Московский альбом".



Следует объяснить, что альбомный жанр - один из любимейших у Пивоварова, начинавшего творческий путь с оформления детских книг. Его "Дюймовочка", "Черная курица" и "Оле-Лукойе" узнаваемы многими с детства. Пивоваров и сегодня временами возвращается к иллюстрации, только уже взрослой, последнее издание - "Николай Николаевич" Юза Алешковского - сопровождал скандал местного масштаба: какие-то из 50 иллюстраций к книге посчитали настолько хулиганскими, что, несмотря на суровые предупреждения - 18+ и "книга содержит нецензурную брань и непристойные изображения", - крупные торговые сети отказались ее брать.





АФГАНСКИЙ РЕВАНШ



Почему пытаются пересмотреть итоги войны в Афганистане.

Попытки отечественной элиты пересмотреть неприятные для СССР эпизоды недавнего прошлого связаны с желанием подтвердить "непротиворечивую" версию истории, чтобы представить ее как цепь мудрых решений и побед.



Госдума может радикально изменить официальную оценку войны в Афганистане 1979-1989 гг. Группа депутатов подготовила проект заявления, предлагающего признать "не соответствующей принципам исторической справедливости" принятую в декабре 1989 г. резолюцию первого Съезда народных депутатов СССР о моральном и политическом осуждении решения о вводе войск в Афганистан в 1979 г. По мнению авторов, решение о вводе войск принималось с соблюдением принципов международного права, согласно двусторонним договорам с Афганистаном. Они считают, что советское военное присутствие сдерживало террористическую угрозу, способствовало сокращению производства наркотиков и пресекало их перемещение на советскую территорию.



Проект отражает настроения значительной части правящего класса.



ДЛЯ BREXIT НАСТУПИЛИ РЕШАЮЩИЕ ДНИ



В воскресенье экстренный саммит ЕС может одобрить условия выхода Великобритании из союза.



Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подготовили проект политической декларации по отношениям сторон после выхода Великобритании из ЕС (Brexit).



В воскресенье состоится экстренный саммит, где страны должны одобрить декларацию, а также проект соглашения по условиям Brexit, принятый британским правительством 14 ноября. Если оба документа будут приняты, они будут отправлены на рассмотрение британского парламента. Текст декларации состоит из 26 страниц и затрагивает основные принципы сотрудничества сторон.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 23.11.2018