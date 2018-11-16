ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 23 ноября, в размере 65.6067 руб. против 65.9485 руб. на 22 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



22.11.18 - 65.9485 руб.

21.11.18 - 65.5871 руб.

20.11.18 - 66.0081 руб.

17.11.18 - 65.9931 руб.

16.11.18 - 66.6159 руб.





















































































"AK&M" от 22.11.2018