Повтор! Цены на бензин за неделю, с 12 по 18 ноября, не изменились и составили 43.47 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 12 по 18 ноября, не изменились и составили 43.47 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Дизельное топливо подорожало на 2.2% до 46.29 руб. за литр.

Цены на бензин марки АИ-92, АИ-95 и АИ-98 составляли 41.54 руб., 44.83 руб., 50.27 руб. за литр.



В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40.8 до 43.99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44.55 до 47.48 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.89 до 43.09 руб., марки АИ-95 - от 44.29 до 46.99 руб за литр.



За прошедшую неделю увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 10 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него выросли в Тамбове и Самаре на 0.5% и 0.4% соответственно. При этом снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Чите на 1.4%, Томске, Улан-Удэ, Вологде и Московской области - на 0.1-0.4%.



"AK&M" от 22.11.2018