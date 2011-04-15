Повтор! Ямал СПГ произвёл первый СПГ на третьей технологической линии

ПAO "НОВАТЭК" объявило, что Ямал СПГ произвёл первую партию СПГ в режиме пусконаладочных работ, определённых проектом, на третьей технологической линии. Об этом говорится в сообщении компании.



Совокупная проектная мощность трёх запущенных линий составляет 16.5 млн т СПГ в год, или 5.5 млн т для каждой линии.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 8.1% до 121.062 млрд руб. со 111.998 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 43% до 594.591 млрд руб. с 414.161 млрд руб.



"AK&M" от 22.11.2018