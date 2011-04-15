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23/11/2018
12:54

Mazda отзывает 62.357 тыс. автомобилей в РФ

Mazda отзывает 62.357 тыс. автомобилей в РФ. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Программа мероприятий представлена ООО "Мазда Мотор РУС", являющимся официальным представителем изготовителя Mazda на российском рынке.

Отзыву подлежат автомобили Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7, Mazda BT-50, реализованные c мая 2006 года по ноябрь 2014 года, с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва транспортных средств является продолжительное влияние высокой абсолютной влажности, которое может привести к нарушению целостности / растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности пассажира и срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания. Нарушение целостности / растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в пассажиров или водителя и, как следствие, к их тяжёлому травмированию или гибели.

Уполномоченные представители изготовителя "Мазда Мотор РУС" проинформируют владельцев автомобилей Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7, Mazda BT-50, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На транспортных средствах Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7, Mazda BT-50 будет выполнена замена газогенератора фронтальной подушки безопасности пассажира модифицированным.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



"AK&M" от 23.11.2018
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