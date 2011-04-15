Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/11/2018
10:39

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Русского ипотечного банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ООО КБ "Русский ипотечный банк" (Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

По величине активов на 1 ноября 2018 года кредитная организация занимала 179-е место в банковской системе Российской Федерации.

Русский ипотечный банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также представлению достоверной информации в уполномоченный орган. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

В ноябре 2018 года в связи с оттоком значительной части клиентской базы (порядка 50% средств юридических лиц) произошло резкое ухудшение финансового состояния банка, связанное с острым дефицитом ликвидности. По этой причине банк оказался не способен своевременно исполнять свои обязательства перед клиентами. Таким образом, в деятельности кредитной организации возникло основание для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что свидетельствовало о наличии реальной угрозы интересам ее вкладчиков и кредиторов.

Банк России неоднократно (3 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении Русского ипотечного банка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности. При этом в действиях менеджмента усматриваются признаки недобросовестного поведения, а именно, признаки вывода из банка активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводимых банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы, подчеркивается в сообщении.

Русский ипотечный банк - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".



AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100