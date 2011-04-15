ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Русского ипотечного банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ООО КБ "Русский ипотечный банк" (Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ.



По величине активов на 1 ноября 2018 года кредитная организация занимала 179-е место в банковской системе Российской Федерации.



Русский ипотечный банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также представлению достоверной информации в уполномоченный орган. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.



В ноябре 2018 года в связи с оттоком значительной части клиентской базы (порядка 50% средств юридических лиц) произошло резкое ухудшение финансового состояния банка, связанное с острым дефицитом ликвидности. По этой причине банк оказался не способен своевременно исполнять свои обязательства перед клиентами. Таким образом, в деятельности кредитной организации возникло основание для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что свидетельствовало о наличии реальной угрозы интересам ее вкладчиков и кредиторов.



Банк России неоднократно (3 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении Русского ипотечного банка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.



Руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности. При этом в действиях менеджмента усматриваются признаки недобросовестного поведения, а именно, признаки вывода из банка активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводимых банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы, подчеркивается в сообщении.



Русский ипотечный банк - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".







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