ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Первомайский"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО Банк "Первомайский" (Краснодар). Об этом говорится в сообщении ЦБ.



По величине активов на 1 ноября 2018 года кредитная организация занимала 204-е место в банковской системе Российской Федерации.



Ключевым направлением бизнес-модели кредитной организации являлось кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком. Основным источником фондирования этой деятельности являлись привлеченные денежные средства населения (порядка 70% пассивов). При этом более 40% кредитного портфеля сформировано низкокачественной ссудной задолженностью. Вместе с тем, кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила значительное снижение размера собственных средств (капитала) банка и, как следствие, возникновение основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, подчеркивает ЦБ.



Кроме того, в деятельности кредитной организации установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности направления и корректности представленных в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом банком проводились сомнительные транзитные операции.



Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении кредитной организации меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. При этом кредитной организацией систематически нарушались вводившиеся надзорным органом в целях защиты интересов вкладчиков ограничения на объем обязательств перед населением.



Банк "Первомайский" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".



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