Биткоин устремится вниз на фоне депрессивных настроений на рынке

Крипторынок продолжает пребывать в депрессивном состоянии, вследствие чего курс биткоина упал ниже $4.4 тыс. Вероятно, нисходящий тренд на рынке будет сохраняться и дальше, и биткоин устремится вниз к отметке $4 тыс. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.



Начавший после форка Bitcoin Cash обвал криптовалют продолжается. Несмотря на то, что темпы падения все же несколько замедлились, основные цифровые валюты продолжают сдавать психологические уровни и падают к минимумам более чем годовой давности. На рынке сохраняется пессимистичный настрой инвесторов, что связано, в том числе и с общим снижением аппетита к риску на мировых торговых площадках.



Курс биткоина на 11.00 за сутки упал на 4.14% и пробил вниз отметку 4400 пунктов, подешевев до $4.379 тыс. при капитализации $75.2 млрд. Ethereum к этому времени потерял 6.33% и опустился до $122.8, его капитализация составила $12.9 млрд. В работе смарт-контрактов на базе Ethereum была найдена очередная уязвимость. XRP за сутки упал в цене на 4.55% до $0.42 при капитализации $16.8 млрд. При этом XRP выглядит несколько лучше остальных криптовалют, так как эту монету поддерживают фундаментальные факторы. Litecoin к этому времени подешевел на 5.06% до $31.9, его капитализация достигла $1.9 млрд.



Общая капитализация крипторынка составила $140.4 млрд.

Вероятно, в ближайшей перспективе биткоин продолжит движение вниз и будет стремиться к отметке $4 тыс., Ethereum может подешеветь до $120, XRP - упасть до $0.4, Litecoin - до $30.







"AK&M" от 23.11.2018