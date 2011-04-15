Выходные в США не помешали российскому рынку закрыться на положительной территории

Рынок акций РФ закончил торги в четверг на положительной территории. Динамика прошлого дня сохранилась, несмотря на выходной день в США. Похоже, что скорое завершение строительства газопровода "Турецкий поток" вселяет в рыночных игроков положительные эмоции. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского.



В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (+1.01%), финансового (+0.68%) и потребительского (+0.52%) секторов.



Индекс ММВБ к концу торгов повысился на 0.49% и закрылся на отметке 2369.53 пункта. Индекс РТС вырос на 0.97% и остановился на уровне 1138.38 пункта на фоне разнонаправленной динамики курса рубля к евро и доллару.



Отсутствие на рынке американских инвесторов, близящийся саммит G20, а также встреча ОПЕК+ оказывают негативное влияние на нефтяные котировки. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 0.36%, до $63.25 за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0.75% до $54.22 за баррель.



На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии торговался разнонаправленно по отношению к евро и американскому доллару. Из-за выходного дня в США активность на мировом валютном рынке Forex, а также внутреннем валютном рынке в РФ была низкой. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов "завтра" к завершению торговой сессии снизилась на 0.14% до 65.57 руб. за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов "завтра" прибавила 0.03% до 74.77 руб. за евро.



В пятницу из-за короткого рабочего дня в США активность на российском рынке будет невысокой.



В пятницу выходной день в Японии и короткий рабочий день в США. Из интересных данных экономической статистики следует обратить внимание на значения ВВП, индекса деловой активности в производственном секторе Германии, а также цифры этого показателя для еврозоны. Будут также представлены значения потребительской инфляции в Канаде и индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг США.





"AK&M" от 23.11.2018